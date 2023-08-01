Россия эвакуировала из Судана граждан РФ, обратившихся за помощью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия эвакуировала граждан РФ, обратившихся за помощью, из Судана. Также были эвакуированы работники российского посольства, сообщили в российском МИД 1 августа 2023 года.

В министерстве отметили, что эвакуировать людей пришлось из-за продолжающихся боевых столкновений и в связи с высокими рисками безопасности.

"В условиях продолжающихся боестолкновений из города Порт-Судан была вывезена часть сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российские граждане и члены семей", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Утром 1 августа специальным рейсом эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский. При этом работа российского посольства в Судане продолжается.

В конце июня заместитель главы суверенного совета Судана Малик Агар заявил, что Судан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил помощи у РФ по урегулированию гражданского конфликта.