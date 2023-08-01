Врач рассказала, как курение влияет на развитие рака легких

Врач рассказал, как курение влияет на развитие рака легких Фото: Shutterstock

Курение в 90 процентах случаев провоцирует развитие рака легких, а чем более оно интенсивное и длительное, тем выше риск развития опухоли. Об этом рассказала в беседе с RT врач-онколог Анастасия Марьенко.

— Пассивное курение тоже увеличивает риск заболевания. Жертвами заболевания чаще всего становятся мужчины старше 50 лет, у которых стаж курения превышает 25—30 лет, — добавила Марьенко.

При этом пассивное курение хоть и менее активно провоцирует болезнь, но спустя 20 лет, оно тоже может привести к раку легких у человека. Особенно если контакт с курильщиком был достаточно активным. Об этом рассказали «Известия» со слов онколога Федора Моисеенко.

Тем, кто переживает за свое здоровье, онкологи советуют не удалять родинки со своего тела, поскольку эти новообразования могут быть индикатором для определения рака. При этом родинка — доброкачественная опухоль, которая тоже может превратиться в злокачественную, особенно из-за чрезмерного нахождения под солнечными лучами. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».