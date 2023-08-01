В Подмосковье около 20 жителей пострадали от укусов насекомых, похожих на скорпионов Фото: Shutterstock

В Подмосковье жители пожаловались на укусы неизвестных насекомых. По виду они напоминают скорпионов, пишут РИА Новости.

По информации врачей, пациенты при обращении говорят о боли, зуде и покраснении места укуса. Одна из пострадавших проигнорировала пятно от укуса, а позже область поражения стала больше.

Медики отметили, что за последнее время с такими же симптомами к ним обратились около 20 человек. Сейчас вид насекомого не определен, многие жители говорят, что оно напоминает скорпиона, но светлого цвета и меньшего размера.

Кроме того, летом в Подмосковье количество заражений болезнью Лайма (боррелиозом) выросло сразу втрое, но реальные цифры могут быть выше. Иммунолог Николай Крючков рассказал, как выявить у себя признаки боррелиоза.