В Пекине затопленный аэропорт с самолетами в воде попал на видео Фото: Иван ВИСЛОВ

В Пекине международный аэропорт затопило водой из-за тайфуна "Доксури". Об этом сообщает телеканал Sky News.

Затопленный аэропорт "Пекин Дасин" попал на видео. Судя по кадрам видно, что на территорию воздушной гавани проникло большое количество воды, в которой были вынуждены стоять самолеты.

Источник телеканала отмечает, что наводнение произошло в понедельник, 31 июля. В результате ЧП были массово отменены и задержаны многие рейсы.

Кроме того, 31 июля по меньшей мере два человека погибли в Пекине из-за проливных дождей и вызванных наводнений. По информации китайского издания, тела погибших в результате затоплений были найдены на территории западного района Мэньтоугоу. В той местности выпало около 320 мм осадков, а в нескольких местах показатели оказались гораздо выше.