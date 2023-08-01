В Китае наводнение смыло из ювелирного магазина украшения на 700 тысяч долларов Фото: REUTERS

В Китае продолжает бушевать стихия. В провинции Цюаньчжоу вода проникла в магазин ювелирных украшений. Об этом сообщает Vietnam Posts.

При наводнении вода смыла из ювелирного салона драгоценностей на сумму в 700 тысяч долларов. Владелица бутика госпожа Хуан говорила о предпринятых мерах предосторожности, однако это не помогло - вода смыла двери, окна и прилавки с ювелирными изделиями в магазине.

Фото: REUTERS

По словам хозяйки, большинство украшений смыл паводок и найти их теперь сложно. Однако некоторые изделия удалось спасти местным жителям, они нашли их среди обломков после шторма.

Кроме того, в Пекине оказался затоплен международный аэропорт из-за тайфуна "Доксури". Аэропорт "Пекин Дасин" попал на видео. Судя по кадрам видно, что на территорию воздушной гавани проникло большое количество воды.