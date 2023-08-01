Хинштейн: запрет на использование гаджетов Apple для рядовых россиян не обсуждался

Глава думского комитета Хинштейн заявил, что вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не обсуждался. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о запрете на использование гаджетов Apple для рядовых россиян, которые не являются сотрудниками определенных организаций, не выносился на обсуждение. Об этом заявил глава комитета Гoсдумы по информационной политике, инфoрмационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», - написал Хинштейн в Telegram-канале во вторник 1 августа.

Глава думского комитета напомнил, что Роскомнадзор проверит, насколько iPhone и iPad защищены от слежки и назвал это необходимой и актуальной мерой.

«Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать», - сказал Хинштейн, напомнив о заражении нескольких тысяч смартфонов вирусными программами в рамках разведакции США.

Ранее государственная корпорация «Ростех» установила запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях. Так, был введен полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя. Позже примеру госкорпорации последовали ряд федеральных ведомств.

Минпромторг также рекомендовал промпредприятиям отказаться от iPhone в рабочих целях.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на сайтах через иностранный e-mail.