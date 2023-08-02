Песков: Москва готова вернуться к зерновой сделке после выполнения условий России

Песков назвал условие возобновления Россией зерновой сделки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова вернуться к зерновой сделке при определенных условиях. Их назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник 1 августа, отвечая на вопрос РИА Новости о том, изменилась ли ситуация по возможности возобновления зерновой инициативы.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в «зерновую сделку», если все данные ей Западом обещания будут выполнены и подчеркнул, что Россия готова начать поставку зерна беднейшим странам бесплатно.

О том, что Россия обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет, если действие зерновой сделки не будет продлено, говорил ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров.

По чьей экономике ударит разрыв «зерновой сделки» и хватит ли России зерна, читайте здесь на KP.RU.