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НовостиПолитика1 августа 2023 21:17

Песков: Москва готова вернуться к зерновой сделке после выполнения условий России

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова поставлять зерно беднейшим странам бесплатно
Мария ПАВЛОВА
Песков назвал условие возобновления Россией зерновой сделки.

Песков назвал условие возобновления Россией зерновой сделки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова вернуться к зерновой сделке при определенных условиях. Их назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник 1 августа, отвечая на вопрос РИА Новости о том, изменилась ли ситуация по возможности возобновления зерновой инициативы.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», - сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в «зерновую сделку», если все данные ей Западом обещания будут выполнены и подчеркнул, что Россия готова начать поставку зерна беднейшим странам бесплатно.

О том, что Россия обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет, если действие зерновой сделки не будет продлено, говорил ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров.

По чьей экономике ударит разрыв «зерновой сделки» и хватит ли России зерна, читайте здесь на KP.RU.