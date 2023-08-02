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НовостиПолитика1 августа 2023 22:58

Politico: США объявят о новом транше помощи Киеву в начале следующей недели

Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве
Мария ПАВЛОВА
США может объявить о новом транше военной помощи Киеву в начале следующей недели.

США может объявить о новом транше военной помощи Киеву в начале следующей недели.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены объявить о предоставлении Киеву очередного транша военной помощи. Это произойдет в начале следующей недели, после 7 августа, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен уже в начале следующей недели», - сообщает издание.

Напомним, в июле США сообщили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и БТР Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК малой и средней дальности NASAMS, комплексов ПВО Patriot, а также для ракетных систем залпового огня HIMARS.

Тем временем озвучены катастрофические потери ВСУ. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Вашингтон пытается увеличить поставки «критически важных» боеприпасов для Киева, чтобы поддержать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).