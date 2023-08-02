Конгрессмен Маккарти: новыми обвинениями против Трампа демократы отвлекают внимание от дела Хантера Байдена

В США предположили, что при помощи обвинений против Трампа правящая демократическая партия отвлекает внимание от дела Хантера Байдена. Фото: REUTERS

Правящая Демократическая партия США пытается отвлечь внимание от дела Хантера Байдена, выдвигая очередные обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти.

«Все в Америке могли видеть, что произойдет дальше: попытка Минюста отвлечь внимание от новостей и атаковать фаворита в борьбе за выдвижение кандидатом президента Трампа», - написал политик в Twitter во вторник 1 августа, отметив, что Республиканская партия, которую он представляет, продолжит добиваться правдивой информации по делу Байдена и «двойных стандартов в системе правосудия».

Напомним, против Трампа выдвинули новые обвинения по делу 6 января. Политик должен явиться в федеральный суд 3 августа.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил семью Байденов в получении миллионов долларов от Киева.

Также сообщалось, что судья приостановила сделку Хантера Байдена с Минюстом США.

Тем временем российский сенатор Пушков допустил отказ Байдена и Трампа от участия в выборах в США.