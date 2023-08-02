ВНИИ ГОЧС: в четырех регионах России ожидаются подтопления из-за сильных осадков

Ученые назвали российские регионы, в которых из-за сильных дождей возможны подтопления. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четырех регионах России ожидаются подтопления из-за сильных осадков. Об этом предупреждает ВНИИ ГОЧС в докладе о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю.

Речь идет об Амурской области, где осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках, южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия, отдельных районах Красноярского края.

Также ученые предупредили о вероятности природных пожаров в центральных и юго-западных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Республики Тыва. Из-за сильных осадков и порывов ветра до 25 м/с возможно нарушение энергоснабжения и ограничение транспортного сообщения в ряде регионов, отмечается в сообщении.

Тем временем начинается август, завершающий летний месяц, первая неделя которого порадует москвичей и жителей области ясной погодой и теплым, а порой даже жарким воздухом.

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