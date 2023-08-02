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НовостиПолитика2 августа 2023 4:22

Что произошло в ночь на 2 августа

Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российской территории
Мария ПАВЛОВА
Зеленский заявил, что Киев готовит новые удары по территории России.

Зеленский заявил, что Киев готовит новые удары по территории России.

Фото: REUTERS

Украина готовит новые удары по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем регулярном вечернем видеообращении во вторник 1 августа.

Российские военные разбили группу украинских десантников на Артемовском участке фронта, в районе Соледара.

Несколько взрывов зафиксированы в Киеве в ночь на среду 2 августа. Об этом сообщили городские власти украинской столицы, уточнив, что речь идет о срабатывании систем противовоздушной обороны.

Польша намерена выселить с территории своей страны беженцев, прибывших после начала украинского конфликта. Для этого предполагается аннексировать Западную Укаину, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте понижен с AAA до AA+. Об этом заявило рейтинговое агентство Fitch.

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Дональд Трамп должен явиться в федеральный суд в четверг 3 августа, ему будут предъявлены обвинения по четырем пунктам.

В четырех регионах России ожидаются подтопления из-за сильных осадков. Речь идет об Амурской области, где осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках, южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия, отдельных районах Красноярского края.

Нигер открыл границы с пятью странами. Воздушные и сухопутные границы были закрыты после государственного переворота.

Минобразования Камчатки проверяет информацию об истязании ребенка в летнем лагере.