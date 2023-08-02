Что произошло в ночь на 2 августа

Зеленский заявил, что Киев готовит новые удары по территории России. Фото: REUTERS

Украина готовит новые удары по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем регулярном вечернем видеообращении во вторник 1 августа.

Российские военные разбили группу украинских десантников на Артемовском участке фронта, в районе Соледара.

Несколько взрывов зафиксированы в Киеве в ночь на среду 2 августа. Об этом сообщили городские власти украинской столицы, уточнив, что речь идет о срабатывании систем противовоздушной обороны.

Польша намерена выселить с территории своей страны беженцев, прибывших после начала украинского конфликта. Для этого предполагается аннексировать Западную Укаину, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте понижен с AAA до AA+. Об этом заявило рейтинговое агентство Fitch.

Российский и советский композитор Александр Колкер умер в Санкт-Петербурге во вторник 1 августа на 91-м году жизни.

Вопрос о запрете на использование гаджетов Apple для рядовых россиян, которые не являются сотрудниками определенных организаций, не выносился на обсуждение. Об этом заявил глава комитета Гoсдумы по информационной политике, инфoрмационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Дональд Трамп должен явиться в федеральный суд в четверг 3 августа, ему будут предъявлены обвинения по четырем пунктам.

В четырех регионах России ожидаются подтопления из-за сильных осадков. Речь идет об Амурской области, где осадки могут стать причиной поднятия уровней воды на малых реках, южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия, отдельных районах Красноярского края.

Нигер открыл границы с пятью странами. Воздушные и сухопутные границы были закрыты после государственного переворота.

Минобразования Камчатки проверяет информацию об истязании ребенка в летнем лагере.