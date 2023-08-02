Самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании «Сибирь» готовился ко взлету и столкнулся со стаей птиц, из-за чего пришлось прервать полет и вернуться на стоянку. Об рассказали «КП-Иркутск» со ссылкой на Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру.

— Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку, — подчеркнули в ведомстве.

На данный момент сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку по данному инциденту, а эксперты осматривают воздушное судно и проверяют его техническое состояние. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, всего же на борту находилось 124 человека.

В ведомстве отметили, что контролируют оказание услуг пассажирам, а также проверяют орнитологическое обеспечение безопасности полетов.

Ранее летящий в Москву из Улан-Удэ самолет запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за неисправности шасси. Благодаря профессиональным действиям пилота воздушное судно успешно приземлилось.