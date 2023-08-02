На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 2 августа 2023 года Фото: REUTERS

Во всех областях Украины 2 августа 2023 года объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из данных официального ресурса по оповещению населения.

Первые сигналы тревоги прозвучали в столице Украины - Киеве в 07:28, а уже в течение четырех минут сирена зазвучала и в остальных областях страны. При этом за сутки первого августа воздушная тревога объявлялась на Украине трижды.

Очевидцы сообщали о серии взрывов в подконтрольком Киеву Херсоне. Во время этого в регионе не была объявлена воздушная тревога.