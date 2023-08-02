Войска РФ пресекли пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия и авиация группировки войск «Центр» сорвали пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал ТАСС со слов начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

— На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск «Центр» отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ, — подчеркнул Савчук.

Он также добавил, что российским войскам удалось захватить семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Противник потерял более ста солдат, а также бронированную машину и три автомобиля пикап. Помимо этого удалось уничтожить несколько единиц военной техники.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие разбили десантное подразделение ВСУ в районе Соледара. При этом за ними удалось проследить с помощью беспилотников.