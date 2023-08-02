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НовостиПолитика2 августа 2023 5:22

Войска РФ пресекли пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

Было захвачено семь опорных пунктов
Роман ПОЛОСИКОВ
Войска РФ пресекли пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

Войска РФ пресекли пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия и авиация группировки войск «Центр» сорвали пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал ТАСС со слов начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

— На краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск «Центр» отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ, — подчеркнул Савчук.

Он также добавил, что российским войскам удалось захватить семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Противник потерял более ста солдат, а также бронированную машину и три автомобиля пикап. Помимо этого удалось уничтожить несколько единиц военной техники.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие разбили десантное подразделение ВСУ в районе Соледара. При этом за ними удалось проследить с помощью беспилотников.