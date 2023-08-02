Во Франции напомнили, что недавно Украину считали оплотом педофилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько лет назад западные СМИ говорили об Украине, как об оплоте педофилии и коррупции, но сегодня продвигают другую идею. Об этом написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.

Асселино заявил, что еще четыре года назад, в 2019 году, канал Arte, описывая Украину, называл ее самой коррумпированной страной в мире, а также «мировым центром педофилии и торговли детьми, охраняемый высшим руководством».

«В 2022 году нам говорят, что это "оплот наших ценностей" против России», - отмечает политик.

Напомним, накануне Нацполиция Украины сообщила об активизации торговли людьми в стране. В ведомстве назвали такую проблему сверхактуальной, заявив также подобная проблема требует коалиции усилий общества и правоохранителей.