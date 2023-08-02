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НовостиПолитика2 августа 2023 5:45

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожена немецкая САУ

Ее уничтожили благодаря самоходной артиллерийской установке «Гиацинт-С»
Роман ПОЛОСИКОВ
Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожена немецкая САУ

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожена немецкая САУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» уничтожила немецкую САУ PzH 2000 и опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов, — подчеркнули в ведомстве.

При этом расчеты САУ «Гиацинт-С» каждый день выполняют огневые задачи, а штурмовые подразделения оказывают поддержку для уничтожения различных целей. Работают расчеты в любое время года и при любой погоде, а осуществлять точные удары САУ может с открытых и закрытых огневых позиций.

Ранее стало известно, что российская артиллерия сорвала пять атак украинских штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении. Противник потерял более ста бойцов за сутки.