Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 5:46

Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края

По предварительным данным, погибли два человека
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края

Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частный гидросамолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение на севере Красноярского края. Об этом в среду, 2 августа, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня около 11 часов местного времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет», - сказано в заявлении ведомства.

По предварительным данным, два человека, находящиеся на борту, погибли.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 июля, стало известно о крушении вертолета на Алтае в селе Тюнгур. На борту в момент крушения находилось 16 человек. Жертвами происшествия стали пять человек. Как писал сайт KP.RU, по предварительной данным, причиной падения могла стать ошибка пилотов.