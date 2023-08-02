Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частный гидросамолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение на севере Красноярского края. Об этом в среду, 2 августа, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня около 11 часов местного времени (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет», - сказано в заявлении ведомства.

По предварительным данным, два человека, находящиеся на борту, погибли.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 июля, стало известно о крушении вертолета на Алтае в селе Тюнгур. На борту в момент крушения находилось 16 человек. Жертвами происшествия стали пять человек. Как писал сайт KP.RU, по предварительной данным, причиной падения могла стать ошибка пилотов.