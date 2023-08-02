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НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:12

В Турции произошел сильнейший пожар в провинции Бурса

Огонь распространился на десять текстильных фабрик
Роман ПОЛОСИКОВ
В Турции произошел сильнейший пожар в провинции Бурса

В Турции произошел сильнейший пожар в провинции Бурса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В турецкой провинции Бурса разгорелся мощный пожар, который охватил сразу десять текстильных фабрик. Огонь начал быстро распространяться в застроенном районе площадью в 110 гектаров. Об этом рассказали на портале TRT Haber.

Для ликвидации пожара с земли и воздуха было задействовано более ста пожарных расчетов и более двухсот сотрудников.

— Продвижение огня в промзоне удалось остановить, — сообщил уже утром мэр города Инегель Алпер Табан.

Сообщается, что в результате происшествия никто не погиб, а точной информации о причиненном ущербе на данный момент не поступало. Позже стало известно, что четыре человека были госпитализированы после отравления токсичными газами.

Ранее KP.RU рассказывал о крупном пожаре в подмосковных Люберцах. Огонь вспыхнул на строительной фабрике, а для его ликвидации задействовали десять единиц техники и 39 сотрудников пожарно-спасательных бригад.