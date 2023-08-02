В США обвинили Украину в хамстве в ответ на иностранную помощь Фото: REUTERS

Украина продолжает вести себя агрессивно в отношении западных стран, заставляя усомниться в признательности. Об этом пишет журнал Washington Examiner.

В статье отмечаются реакции украинских властей на продолжающуюся иностранную помощь.

«Что менее ясно, так это то, почему украинские официальные лица ведут себя всё более грубо и раздражительно, когда некоторые из их крупнейших иностранных партнеров просят немного больше благодарности», - сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что подобными шагами Киев рассчитывает получить максимальный доступ к эффективному вооружению, а также максимальной финансовой помощи. Тем не менее, как подчеркивается в статье, оскорбления вместо благодарности могут вести к сокращению поддержки.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев начинает чувствовать полную вседозволенность, а также безнаказанность из-за военной помощи и использования украинского население в виде расходного материала.