В Санкт-Петербурге открылась выставка «Ленинградская семья — семья Героя!»

Фото: lenobl.ru

На выставке представлены портреты женщин, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Искренние фотоистории повествуют о непоколебимой вере в победу, любви, надежде на возвращение родных домой целыми и невредимыми.

«Символично, что в день рождения Ленобласти мы открываем выставку «Ленинградская семья — семья героев!». Мы решили расширить большой федеральный проект «Жена героя» — показать и мам, и детей, и сестер наших героев. Сейчас мы переживаем непростые времена, когда наши ребята защищают интересы Родины, мы гордимся ими и вместе с вами молимся, чтобы близкие побыстрее вернулись домой», поблагодарил Александр Дрозденко боевых подруг ленинградских бойцов за понимание, поддержку и уверенность в победе.

С октября 2022 года экспозиции подготовлены в 13 муниципалитетах региона. В двух районах и Сосновоборском городском округе проект представили в социальных сетях. Видеоклипы были созданы в Каменке Выборгского района и Всеволожске. Общая экспозиция готовилась комитетом семей воинов Отечества при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. В работе помогали волонтёры, представители районных администраций, а также женсоветы Всеволожского и Лужского районов, в Подпорожском подключилась редакция СвирьИнфо.

НАША СПРАВКА

Идея проекта зародилась год назад в Самарской области. Начинание поддержали жены и матери военных из Калининграда, Тольятти, Перми, Рязани, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов России. Патриотический проект высоко оценил президент России Владимир Путин.