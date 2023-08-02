Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 2 августа, поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив, что в зоне проведения специальной военной операции десантники продолжают традиции многих поколений, проявляя в бою мужество и отвагу.

«Народ России знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», - сказано в поздравлении российского президента, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Путин также выразил уверенность, что десантники продолжат отстаивать национальные интересы страны. «Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего», - добавил российский лидер.

Напомним, 2 августа 2023 года Воздушно-десантные войска отмечают 93-ю годовщину со дня образования.