Режим «черного неба» введен в Красноярске до 3 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Красноярского края был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

Как сообщили специалисты Среднесибирского УГМС, режим «черного неба» был введен с 13 часов среды, 2 августа, до 19 часов четверга, 3 августа. Такие меры были связаны с безветренной погодой. На данный момент эксперт предупреждают о метеорологических условиях, которые будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора из-за режима «черного неба» усилили мониторинг состояния атмосферы, рекомендуя жителям не открывать окна, реже выходить на улицу, а также увлажнять воздух в помещениях и соблюдать свой питьевой режим.