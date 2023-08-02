Reuters: Бразилия выступает против расширения расширения БРИКС Фото: REUTERS

Одним из основных противников расширения БРИКС выступает Бразилия. Об этом рассказали в агентстве Reuters, ссылаясь на трех анонимных представителей бразильского руководства.

По имеющейся информации, власти Бразилии беспокоятся, что из-за вступления других стран, Альянс может потерять свой авторитет в мировом сообществе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на грядущем саммите БРИКС будут обсуждаться все нюансы будущего расширения объединения. Он отметил, что этот вопрос стоит высоко в повестке дня.

Песков добавил, что все больше стран выражают свою заинтересованность в присоединении к БРИКС, что говорит о росте авторитета объединения. При этом нюансы среди членов Альянса по вопросу расширения есть и о них будут разговаривать именно в ходе саммита.