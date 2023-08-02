Asia Times: Украина использует оружие НАТО для атак на РФ, несмотря на обещания США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оружие Североатлантического альянса используется для атак на Россию, несмотря на обещания, которое Киев давал Вашингтону. Об этом пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.

«Американские беспилотники и крылатые ракеты … поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной», - сказано в статье.

Автор публикации напоминает заявление Пентагона о том, что «никакое» американское оружие не будет использоваться на российской территории, называя такие слова откровенной ложью.

В статье отмечается, что сейчас Вашингтон не может «должным образом объяснить», что делает стратегический разведывательный дрон Global Hawk, шпионя за российской территорией. Брайен заявляет, что в связи с этим урегулирование украинского конфликта становится все менее возможным.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно и бесцельно расходует многомиллиардную помощь НАТО, чем вызывает вопросы у налогоплательщиков в странах Запада.