Приложение банка «Юнистрим» исчезло из магазина Google Play Фото: REUTERS

Мобильное приложение банка «Юнистрим» исчезло из магазина Google Play.

Таким образом, из Google Play были удалены мобильные приложения всех российских банков, которые попали под американские санкции в июле этого года.

Напомним, из магазина Google Play были удалены приложения попавших под санкционные ограничения банков УБРиР и «Уралсиб», а также «Санкт-Петербург», «Приморье», «Зенит», «Левобережный», СДМ-банка, «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Незадолго до этого мобильные приложения попавших в «черный список» банков были удалены из AppStore. Среди удаленных приложений были «Левобережный», «Приморье», «Зенит», «Уралсиб», а также «Тинькофф» и «МТС банк».

Как писал сайт KP.RU, накануне из Google Play исчезло мобильное приложение «Тинькофф банка», однако другие приложения экосистемы «Тинькофф» все еще доступны.