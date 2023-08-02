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НовостиОбщество2 августа 2023 7:48

Приложение банка «Юнистрим» исчезло из магазина Google Play

Таким образом, из Google Play удалены приложения всех российских банков, попавших под американские санкции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Приложение банка «Юнистрим» исчезло из магазина Google Play

Приложение банка «Юнистрим» исчезло из магазина Google Play

Фото: REUTERS

Мобильное приложение банка «Юнистрим» исчезло из магазина Google Play.

Таким образом, из Google Play были удалены мобильные приложения всех российских банков, которые попали под американские санкции в июле этого года.

Напомним, из магазина Google Play были удалены приложения попавших под санкционные ограничения банков УБРиР и «Уралсиб», а также «Санкт-Петербург», «Приморье», «Зенит», «Левобережный», СДМ-банка, «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Незадолго до этого мобильные приложения попавших в «черный список» банков были удалены из AppStore. Среди удаленных приложений были «Левобережный», «Приморье», «Зенит», «Уралсиб», а также «Тинькофф» и «МТС банк».

Как писал сайт KP.RU, накануне из Google Play исчезло мобильное приложение «Тинькофф банка», однако другие приложения экосистемы «Тинькофф» все еще доступны.