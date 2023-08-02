Российские войска захватили восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе ЛНР Фото: Александр КОЦ

За три дня российские войска заняли восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины в Сватовском районе Луганской Народной Республики. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

— За три дня наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета, — отметил Зыбинский.

Помимо этого российским подразделениям удалось уничтожить до роты пехотинцев противника, а также несколько единиц военной техники ВСУ.

Ранее стало известно, что российские подразделения пресекли пять атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении. Также удалось захватить семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины и уничтожить около ста защитников киевского режима.