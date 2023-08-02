МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева из-за скандала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения Киева и Варшавы на данный момент «не самые хорошие» после заявлений представителей украинских властей. Об этом в среду, 2 августа, сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Комментируя предстоящую встречу с представителем украинского посольства в Варшаве, замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что разговор «будет честным и предметным»

«Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие», - заявил замминистра в эфире радиостанции RMF FM, подчеркнув, что ухудшения отношений Варшава не скрывает.

Как уточнил Яблоньский, такие изменения происходят после того, как у Киева «появились некоторые эмоции».

Напомним, в понедельник, 31 июля, министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал Киев начать ценить то, что Варшава делает для него. После этого польский посол был вызван в Министерство иностранных дел Украины.