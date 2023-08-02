La Stampa: Премьер Италии Мелони подала в суд на вокалиста Placеbo за клевету Фото: из соцсетей

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placеbo Брайана Молко за оскорбления и клевету. Об этом пишет газета La Stampa, отмечая, что прокуратура города Турина уже начала расследование в отношении певца.

Как передает издание, речь идет об инциденте, когда Молко во время концерта под Турином 11 июля этого года на итальянском языке назвал Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой». Артист сделал такие заявления прямо со сцены перед 10-тысячной толпой, сопровождая свои высказывания и другими оскорблениями, также высказываясь в поддержку трансгендерам.

Вокалиста Placеbo также подозревают и в оскорблении органов власти. Отмечается, что такие заявления артиста вызвали много критики со стороны партии «Братья Италии» и союзников главы итальянского правительства, которые просили отменить концерт этой британской группы на Сардинии в начале августа этого года.

Как сообщается, власти города Сассари заявили, что выступление Placеbo состоится. При этом мэр Нанни Кампуса заявила, что если британская группа совершит какие-либо непристойные действия, то будет отвечать перед судом, но не перед градоначальников или городским советом.