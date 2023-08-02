Кабмин РФ утвердил список программ для обязательной предустановки в 2024 году Фото: Shutterstock

Правительство Российской Федерации согласовало список российских программ, которые будут обязательными для предустановки в 2024 года. Об утверждении списка рассказали в пресс-службе кабмина.

— В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов, — заявили в пресс-службе.

Все эти программы будут предустанавливать на компьютеры, смартфоны и телевизоры с цифровым управлением. В ведомстве подчеркнули, что владельцы гаджетов по-прежнему смогут самостоятельно выбирать сервисы, которыми они хотят продолжать пользоваться. Это же касается и приложений.

Напомним, что обязательную установку российских программ на гаджеты продаваемые в России, Правительство РФ утвердило еще в 2020 году. Для этого Минцифры запускали прием заявок на включение в обязательный для предустановки перечень.

В итоговы список вошли поисковики, браузеры, карты, мессенджеры, почтовые сервисы и другие полезные приложения от российских разработчиков.