Академия «Ангелы Плющенко» открылась в КуZбассе

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Набор детей от четырех лет и старше в группы начальной спортивной подготовки Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» стартовал в Кемерове 1 августа. А уже с 1 сентября на базе Ледового дворца «КуZбасс» смогут заниматься свыше 100 детей. В дальнейшем планируется и набор взрослых любительских групп.

«За последние пять лет КуZбасс стал одним из самых спортивных регионов России. Мы строим спорткомплексы мирового уровня, устанавливаем спортивные площадки и поступательно создаем условия для того, чтобы каждый житель региона мог заниматься спортом и достигать в нем успехов. Теперь мы сможем воспитывать своих чемпионов фигурного катания, при этом одаренным ребятам будет оказана особая поддержка со стороны региона», — сказал Сергей Цивилев.

К работе в кузбасской академии будут привлечены опытные тренеры, которые прошли стажировку по методике двукратного олимпийского чемпиона. К тренировочному процессу также подключат и специалистов из Московской академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого предполагаются мастер-классы самого Евгения Плющенко.