Захарова: отказ США осуждать атаки Киева оправдывает террористические методы, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, проводя еженедельный брифинг, заявила об оправдании Вашингтоном террористических методов преступного киевского режима.

«Именно так сейчас отнеслись к России, к москвичам, которые работают в офисном центре. По сути, США оправдали террористические методы», - говорит Захарова.

Представитель МИД России добавила, что отказом от осуждения действий Украины США подтвердили, что считают оправданным и допустимым разрушение гражданских объектов, а также создание угрозы жизням мирных людей.

Ранее KP.RU сообщил, что 1 августа 2023 года деловой центр Москва-Сити был снова атакован украинскими беспилотниками. Почти все аппараты были сбиты на подлёте, однако один всё же добрался до той же башни, что уже была повреждена 30 июня. Он врезался в здание на уровне 21 этажа.