Балицкий: российская артиллерия уничтожила штурмовиков ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

В Запорожской области штурмовое подразделение Вооруженных сил Украины предприняло попытку прорыва российской обороны, но было уничтожено огнем артиллерии. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— Противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и снова бросает своих людей на убой. С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку, — подчеркнул Балицкий.

При этом штурмовиков ВСУ удалось обнаружить еще в момент выдвижения, после чего российская артиллерия прицельным ударом уничтожила противника. Балицкий добавил, что для украинских солдат есть единственный шанс сохранить свои жизни — сдаться в плен.

Ранее стало известно, что российские войска захватили восемь опорных пунктов ВСУ за три дня в Сватовском районе ЛНР. За это время было уничтожено несколько подразделений противника и военная техника.