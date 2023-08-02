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НовостиПолитика2 августа 2023 9:23

Балицкий: российская артиллерия уничтожила штурмовиков ВСУ в Запорожской области

Украинское подразделение планировало попытку прорыва российской обороны
Роман ПОЛОСИКОВ
Балицкий: российская артиллерия уничтожила штурмовиков ВСУ в Запорожской области

Балицкий: российская артиллерия уничтожила штурмовиков ВСУ в Запорожской области

Фото: REUTERS

В Запорожской области штурмовое подразделение Вооруженных сил Украины предприняло попытку прорыва российской обороны, но было уничтожено огнем артиллерии. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— Противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и снова бросает своих людей на убой. С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку, — подчеркнул Балицкий.

При этом штурмовиков ВСУ удалось обнаружить еще в момент выдвижения, после чего российская артиллерия прицельным ударом уничтожила противника. Балицкий добавил, что для украинских солдат есть единственный шанс сохранить свои жизни — сдаться в плен.

Ранее стало известно, что российские войска захватили восемь опорных пунктов ВСУ за три дня в Сватовском районе ЛНР. За это время было уничтожено несколько подразделений противника и военная техника.