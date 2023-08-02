Хакеры взломали Telegram-канал актрисы Копановой Фото: из соцсетей

Хакеры взломали Telegram-канал российской актрисы Екатерины Копановой, где разместили сообщения с призывом перевести денежные средства.

Как передает Telegram-канал «112», мошенники разместили несколько фото с просьбой о помощи, а организовав сбор денег. Тем временем сама артистка не могла получить доступ к своему каналу.

На данный момент Копанова уже обратила внимание на действия злоумышленников, сообщив своим подписчикам, чтобы те не переводили средства на неизвестные счета. Теперь началась проверка по факту взлома Telegram-канала.

Напомним, в конце июля этого года мошенники взломали Telegram-канал Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на многомилионные суммы. Как сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова, по факту взлома возбуждено уголовное дело.