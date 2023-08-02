Песков: идея создания более крупного аналога БРИКС пока не обсуждается, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил об отсутствии обсуждений создания новой организации, которая стала бы более крупным аналогом БРИКС.

«В настоящий момент таких обсуждений не ведется. Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне», - заявил пресс-секретарь.

Это стало ответом на вопрос о том, не планируется ли создать новую организацию для всех стран, изъявивших желание присоединиться к БРИКС.

Ранее KP.RU сообщил, что Белоруссия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Всего таких заявок собралось уже 13.