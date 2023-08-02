Песков назвал условие возвращения Москвы к зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только будет реализована часть, касающаяся России.

«Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке … Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», - заявил представитель Кремля, отметив, что пока этого не было сделано.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона возобновит зерновую сделку, если все данные ей западными странами обещания выполнят.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер уточнил, что зерновая сделка содержала в себе обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок зерна и удобрений из России на мировые рынки, но, как подчеркнул глава государства, ни одно из условий Москвы так и не было выполнено.