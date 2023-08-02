Песков назвал необходимой выдачу оружия добровольцам в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области является необходимой мерой и соответствует законодательству страны.

«Главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы», - заявил представитель Кремля, указав на атаки, которые осуществляются с украинской территории.

Напомним, во вторник, 1 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории региона около 80 снарядов и несколько взрывных устройств сбросили с беспилотников.