Увеличены нормативы продаж бензина и дизеля в России

Правительство утвердило повышение норматива продаж бензина и дизеля на бирже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские нефтяные компании теперь должны будут начать продавать большее количество бензина и дизеля на бирже. Согласно новым правилам, норматив повысили на один процентный пункт. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как говорится на сайте правительства, изменения затронут топливо пятого класса, а минимальная доля продажи бензина вырастет с 12% до 13% от общего объема производства. Что касается дизеля, рост будет с 8,5% до 9,5%.

Кабмин назвал такие меры необходимыми для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке. Сообщается, что речь идет о серьезном росте стоимости топлива на бирже начиная с апреля этого.

«Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», - сказано в сообщении, опубликованном в пресс-релизе правительства.

Напомним, оптовые цены на бензин по состоянию на конец июля этого года уже на две трети превысили цены начала текущего года. Как писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о создании списка бензина для борьбы с серым экспортом.