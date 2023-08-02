Терапевт рассказала, какими болезнями грозит купание в фонтане в День ВДВ

Врачи советуют отказаться от купания в фонтане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиция купаться в фонтане в День ВДВ может обернуться серьезным заболеванием. Об этом изданию «РИАМО» сообщила заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.

«Купание в таких водах может обернуться кишечной, энтеровирусной или респираторной инфекцией, конъюнктивитом и даже вирусным гепатитом А», - отметила доктор.

Воробьева считает, что риск заболеть даже при недолгом купании весьма велик. Все потому, что в жаркие дни именно в теплой открытой воде скапливаются бактерии и вирусы. Кроме того, фонтаны не предназначены для использования человеком, а поэтому не отвечают никаким санитарным нормам: в них нет специальных фильтров и вода редко обновляется.

Ранее «Пятый канал» со ссылкой на главного внештатного специалиста московского департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова сообщал, что купание в фонтане в жару также может спровоцировать спазм сосудов и сокращение мышц из-за резкого перепада температур. Это может повлечь судороги и остановку дыхания.

По данным «Известий», Гвардейские Воздушно-десантные войска (ВДВ) в этом году 2 августа отмечают 93-ю годовщину со дня образования. В настоящее время личный состав подразделений ВДВ выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.