Психолог рассказала, стоит ли подростку работать и самостоятельно тратить деньги

Психолог рекомендует разрешить подросткам подрабатывать Фото: Андрей АБРАМОВ

Подросткам полезно работать, однако, не стоит направлять их в выборе занятости и самостоятельно трудоустраивать. Об этом сообщила изданию «Абзац» семейный и детский психолог Татьяна Ночкина.

«Если ребенок хочет пойти на работу, важно поддержать его. Но не надо искать ему место, звонить работодателям. Взрослые делают ошибку, когда берут на себя всю инициативу», - сказала Ночкина, уточнив, что ребенок сам должен быть ответственным за свое решение.

Среди плюсов трудоустройства, например, на время школьных каникул, специалист назвала получение новых навыков: самостоятельно распоряжаться временем, общением с людьми, понимание границ и правил.

При этом психолог уверена: стоит разрешить ребенку оставить заработанные деньги себе и потратить на свои нужды.

Главное, чтобы дополнительный заработок не мешал учебе подростка и не привел к эмоциональному выгоранию.

«Важно быть искренним, честно обсуждать финансовые проблемы семьи, если они существуют. Дети всегда за родителей, они поддержат взрослых», - отметила Ночкина, добавив, что взваливать непосильный груз на ребенка в виде финансового обеспечения семьи все же не стоит.