Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду, 2 августа, поднялся выше 102 рублей, что произошло впервые с 20 июля 2023 года. Об этом говорят данные торговой площадки.

Согласно приведенным данным, европейская валюта по ситуации на 12:04 мск выросла на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее курс евро достигал 102,015 рубля.

Курс доллара тем временем превысил 93 рубля.

Напомним, с начала 2023 года курсы доллара и евро к рублю выросли почти на треть. Как писал сайт KP.RU, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нынешнее ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее.

Кроме того, по его словам, некоторые эксперты связывают курс российской валюты с продажей иностранного бизнеса и выводом валюты, однако по договоренности с Центробанком, объемы валюты при продаже бизнеса не превышают один миллиард долларов, что не является критичным для рынка.