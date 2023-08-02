Глава Башкирии Хабиров выехал к дезертиру, угрожающему взорвать гранаты в Уфе

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров Фото: соцсети

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выехал на переговоры с дезертиром, который угрожает взорвать гранаты на шоссе в Уфе, сообщили в его пресс-службе.

«Да», – сказал РИА Новости представитель пресс-службы в ответ на вопрос, отправился ли глава Башкирии на место переговоров с дезертиром.

Напомним, утром в среду, 2 августа, сотрудники правоохранительных органов перекрыли в Уфе Нагаевское шоссе, а также выезд деревни Карпово, которая расположена поблизости. На дороге около местной автозаправки находится мужчина с предметом, который похож на гранату.

На месте происшествия на данный момент находятся сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах, а также другие экстренные службы, среди которых скорая помощь и МЧС.