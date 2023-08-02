Врач рассказал о насекомых, укус которых может привести к смерти

Укус насекомых может быть опасным для человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обычный кус насекомого может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Укус насекомых очень коварная вещь. На самом деле, много людей умирает от укуса осы», - отметил специалист.

По словам Шелякова, причиной всему аллергены, которые попадают в организм человека при укусе пчел, ос или шмелей.

Самая опасная ситуация, по словам Шелякова, когда насекомое ужалило в лицо, грудь или шею. Именно в этих частях тела расположено большое количество сосудов. А значит, что поступившие в кровь вещества будут быстрее распространяться.

Кроме того, лицо и руки не защищены во время прогулок за городом или в парках, где вероятность укуса насекомого наиболее вероятна.

«Были ситуации, когда люди ехали на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло», - сообщил Шеляков.

Врач посоветовал использовать средства защиты в летний период. Тем, кто подвержен аллергии стоит носить с собой антигистаминный препарат, чтобы лекарство всегда было под рукой.

С особым вниманием стоит отнестись к детям, у которых реакция на укус может быть очень стремительной.