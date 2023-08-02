Педиатр рассказал об опасностях грудного вскармливания для младенца

Врачи дали советы кормящим мамам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грудное вскармливание противопоказано малышам, которые имеют ряд расстройств, кроме того, не стоит кормить грудью мамам с целым рядом заболеваний. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный внештатный детский специалист по педиатрии столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

«Противопоказаниями являются заболевания обмена веществ и ферментопатии у младенца. К ним относятся нарушение обмена углеводов, врожденный дефект метаболизма аминокислот, а также нарушение обмена аминокислоты фенилаланина», - рассказал врач.

По словам Османова, ограничения в кормлении стоит соблюдать при иммунном конфликте из-за несовместимости по резус-фактору или группе крови. Кроме того, с настороженностью нужно оттеснить в грудному вскармливанию, когда малыш родился недоношенным или имеет дыхательную и сердечно-сосудистую недостаточность.

«В некоторых случаях кормление ребенка будет осуществляться через зонд, иногда младенцам показано лечебное питание специализированными заменителями», - отмечает медик.

Также не рекомендуется кормить грудью детей матерям, страдающим ВИЧ, маститом, острыми психическими расстройствами.

Врач акушер-гинеколог Дарья Казакова сообщала «Известиям», что лишь на второй–третьей неделе после родов у женщины появляется истинное грудное молоко с относительно постоянным составом. Молоко и молозиво содержат витамины, ферменты, антитела, иммуноглобулины и являются оптимальным источником питания для ребенка, а также предохраняют его от вирусов и бактерий.

Ранее хирург Ольга Ованесова рассказала «Пятому каналу», что пластика груди и установка имплантов не является противопоказанием к грудному вскармливанию — современные врачи устанавливают импланты либо под грудную мышцу, либо под молочные железы так, чтобы не нарушать выработку грудного молока. Главное, чтобы операцию проводил опытный и профессиональный хирург.