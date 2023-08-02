Медведев посоветовал Зеленскому подумать, что он сделал с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому побывать в Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске, Измаиле для того, чтобы лично увидеть, что он «сделал со своей страной».

«Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы», - написал политик в своем Telegram-канале.

Как полагает Медведев, если Зеленский действительно побывает в нескольких украинских городах, то он сможет оценить последствия всех решений Киева.

Напомним, накануне Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, комментируя введенное на Украине военное положение, которое не позволяет проводить всеобщие выборы, заявил, что Зеленского ожидает гражданская война, если тот продолжит незаконно удерживать власть в своих руках.