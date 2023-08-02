Опасный груз - сжиженный газ впервые доставили в Китай по мосту Благовещенск – Хэйхэ

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В Китай в рамках тестовой перевозки опасных грузов отправлен первый танк-контейнер с сжиженным природным газом (СПГ).

Первая пробная партия произведена на малотоннажной установке гелиевого хаба «Газпрома» в Приморском крае. В скором времени подобное производство инвестор запустит и в Свободненском районе Амурской области.

Перевозка опасных грузов из страны в страну стала возможна после подписания в октябре 2021 год министерствами транспорта двух государств Соглашения о международных автомобильных перевозках опасных грузов. Этот документ является юридической основой для их перемещения их через российско-китайскую границу.

Василий Орлов уточнил, что правительством региона совместно с партнерами провинции Хэйлунцзян проведена необходимая подготовительная работа по организации таких перевозок.

«Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по вопросам расширения номенклатуры перемещаемых по автомобильному мосту грузов, чтобы крупные амурские предприятия и компании из других регионов могли свободно экспортировать свою продукцию в Китай. В июне этого года на встрече с руководством провинции Хэйлунцзян в Харбине мы обсуждали возможность организации пробной перевозки сжиженного природного газа, которая успешно состоялась сегодня», – пояснил Василий Орлов.

В перспективе через мост ежемесячно планируют поставлять десятки подобных контейнеров на магистральных тягачах, которые работают на сжиженном природном газе.

«Газпром гелий сервис» сформировал самое крупное в России автотранспортное предприятие на СПГ для перевозки сжиженных газов. Созданная нами на Дальнем Востоке СПГ-инфраструктура позволяет обеспечить комплексную логистику экспортных поставок товарной продукции в рамках проектов «Газпрома», - рассказала генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.