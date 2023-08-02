МИД РФ призвал США пересмотреть ложные установки по договору о ядерных испытаниях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва призывает Вашингтон пересмотреть предубеждения и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 2 июля.

«Призываем США, которые претендуют на авторитетный голос в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, пересмотреть свои предубеждения и ложные установки в отношении ДВЗЯИ … сделать шаг в правильном направлении», - заявила дипломат.

Напомним, договор был одобрен Генеральной ассамблеей ООН в сентябре 1996 года и ратифицирован 170 странами. Однако пока его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Китай, и Иран, а не подписали – Индия, Пакистан и КНДР.