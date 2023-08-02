В Китае запретят детям пользоваться смартфонами дольше двух часов в день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае представлен законопроект, устанавливающий правила безопасного использования смартфонов и интернета несовершеннолетними. Если власти КНР одобрят этот проект, то китайским детям ограничат возможность использования смартфонов двумя часами в день. Об этом сообщил портал Rozetked, со ссылкой на документ Управления по вопросам киберпространства Китая.

Документ запрещает детям до 8 лет пользоваться смартфоном более 40 минут в день, от 8 до 15 лет - час, от 16 до 17 лет - два часа. При этом устройство должно быть настроено таким образом, чтобы каждые полчаса напоминать пользователю об оставшемся времени использования.

Мобильный интернет также подвергается ограничениям - несовершеннолетние не смогут пользоваться им с 22:00 до 06:00, за исключением ряда образовательных сервисов и приложений, отвечающих за безопасность пользователя, а также вызова экстренных служб.

Решение по законопроекту должно быть принято в сентябре 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Китай ограничил экспорт беспилотных летательных аппаратов, а также комплектующих для них.