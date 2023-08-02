Курс доллара превысил 93 рубля впервые с 6 июля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 6 июля 2023 года.

По состоянию на 12:59 мск, американская валюта росла на 0,8%, достигнув 93,06 рубля. Спустя три минуты доллар вырос до 93,16 рубля.

Евро в ходе торгов прибавил 1,02% – его курс составляет 102,2 рубля. Юань вырос на 0,97% – до 12, 96 рубля.

Напомним, ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что на данный момент рост курса валют может быть обусловлен событиями в Крыму, но это может оказать только скоротечное влияние. Если ничего серьезно не изменится, то можно ожидать курса доллара в 90-92 рубля, считает эксперт.

Также прогнозом курса рубля поделился экономист Михаил Беляев. По его мнению, на данный момент нет перспектив кардинального изменения ситуации, поэтому доллара будет стоить в ближайшее время в районе 90 рублей.