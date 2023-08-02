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НовостиЭкономика2 августа 2023 11:05

Песков поддержал позицию правительства по отказу от выхода из МВФ

Представитель Кремля прокомментировал позицию кабмина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков поддержал позицию правительства по отказу от выхода из МВФ

Песков поддержал позицию правительства по отказу от выхода из МВФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление правительства РФ, которое приняло решение отказаться от выхода России из Международного валютного фонда (МВФ), является обоснованным. Такое заявление в среду, 2 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь главное – позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением», - заявил представитель Кремля, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее кабмин не поддержал проект закона КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда, заявив, что такое одностороннее решение будет нести риски для вложенных страной активов. Кроме того, в правительстве назвали МВФ, а также Группу Всемирного банка крупнейшими экспертными площадками, которые позволяют стране представлять свою позицию.