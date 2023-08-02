Песков поддержал позицию правительства по отказу от выхода из МВФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление правительства РФ, которое приняло решение отказаться от выхода России из Международного валютного фонда (МВФ), является обоснованным. Такое заявление в среду, 2 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь главное – позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением», - заявил представитель Кремля, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее кабмин не поддержал проект закона КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда, заявив, что такое одностороннее решение будет нести риски для вложенных страной активов. Кроме того, в правительстве назвали МВФ, а также Группу Всемирного банка крупнейшими экспертными площадками, которые позволяют стране представлять свою позицию.