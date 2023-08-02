Московский разработчик создал бесконтактный датчик осадков для тепличных хозяйств

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные производители продолжают импортозамещение важной для города продукции. Например, датчики осадков прежде поставлялись в нашу страну из европейских стран. Эти приборы применяются в системах автоматического управления микроклиматом промышленных теплиц, полива полей, садов и огородов. Их используют в том числе в системах «умный дом». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, московская компания «Лаборатория инженерных систем» создала бесконтактный датчик осадков, превосходящий по многим параметрам зарубежные модели.

«Сейчас устройство проходит комплексное тестирование, - отметил глава ведомства. - Запуск серийного производства запланирован в сентябре текущего года».

Высокоточный датчик оценивает интенсивность осадков, обеспечивает регулировку климата в теплицах с помощью открытия и закрытия специальных форточек. Прибор учитывает особенности капризной российской погоды. Его можно интегрировать в систему «умный дом», например, для автоматического включения устройств снеготаяния и антиобледенения кровли.

Как рассказал генеральный директор компании Игорь Соколов, главным преимуществом датчика является бесконтактное измерение осадков и возможность работать долгое время без технического обслуживания.

«Это снижает затраты на профилактические поверочные работы и обеспечивает удобство эксплуатации», – добавил представитель разработчика.

Напомним, при создании своих производств в столице производители могут увеличивать продажи своих изделий, расширять деловые контакты и осваивать новые рынки сбыта. Им доступны более двух десятков системных мер поддержки города, среди которых субсидии и целевые займы. Плюс ко всему для них действует ряд антикризисных инструментов.